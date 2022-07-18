Стоцкий о Fan ID: «Это отворачивает людей, без понятия, зачем вводят. Я положительных аргументов не слышал»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий не поддерживает введение паспорта болельщика.
«Fan ID я еще не оформлял. Мы пойдем все вместе командой в МФЦ.
Фанатов можно понять, потому что это затрудняет всю жизнь. Вообще не понимаю, зачем это нужно.
Кто-то приезжает в гости, а раньше вообще не ходил на футбол – как ему попасть на стадион? Как мы собираемся привлекать новых болельщиков, я не понимаю. Это отворачивает людей.
Я без понятия, зачем это вводят. Я положительных аргументов не слышал. Если кто-то себя на стадионе плохо вел, не проблема найти по камерам», – сказал футболист.
1-й тур Мир РПЛ посетило почти втрое меньше болельщиков, чем в 2019-м – 64 тысячи против 183