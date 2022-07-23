ЦСКА продал свыше 2000 абонементов: «Недовольны, это в 2-3 раза меньше, чем до ковида»

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В ЦСКА негативно оценили кампанию по продаже абонементов на сезон-2022/23.

«Клуб недоволен: мы продали более 2000 абонементов. Это в два-три раза ниже, если сравнивать с доковидным сезоном.

И мы понимаем, что из этих проданных абонементов далеко не все будут ходить на стадион, потому что многие купили их, присоединившись к бойкоту, – тем самым поддержав клуб. Как к этому можно относиться? Негативно только», – заявил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

«Факел» продал более 11 тысяч абонементов – больше, чем «Спартак», ЦСКА, «Локо» и «Динамо» в сумме

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