Заболотный о бойкоте фанатов ЦСКА из-за Fan ID: «ВЭБ Арена» превратилась в театр, заряд пропал. Невосполнимая потеря»

высказался о решении фанатов ЦСКА бойкотировать матчи из-за Fan ID.

«Сейчас разговаривал с Димой Лысым, нашим главным фанатом. Если честно, в недоумении были. «ВЭБ Арена» превратилась в театр.

Много приходит болельщиков поддерживать, но все-таки тот заряд, который был с нашей основной трибуны, пропал. Для нас это очень большая потеря. Невосполнимая потеря.

Я знаю, что наши ребята из ультрас с нами. Вместе мы идем к одной цели. Надеюсь, это разрешится в ближайшее время», – сказал нападающий .