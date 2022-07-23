Заболотный о бойкоте фанатов ЦСКА из-за Fan ID: «ВЭБ Арена» превратилась в театр, заряд пропал. Невосполнимая потеря»

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Антон Заболотный высказался о решении фанатов ЦСКА бойкотировать матчи из-за Fan ID. 

«Сейчас разговаривал с Димой Лысым, нашим главным фанатом. Если честно, в недоумении были. «ВЭБ Арена» превратилась в театр.

Много приходит болельщиков поддерживать, но все-таки тот заряд, который был с нашей основной трибуны, пропал. Для нас это очень большая потеря. Невосполнимая потеря.

Я знаю, что наши ребята из ультрас с нами. Вместе мы идем к одной цели. Надеюсь, это разрешится в ближайшее время», – сказал нападающий ЦСКА.

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