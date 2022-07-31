Тренер «Факела» Василенко о Fan ID: «Как так может быть? Любой спорт — для болельщиков»

Главный тренер высказался о работе системы Fan ID.

«Что касается решения фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID, я слабо в этом что-то понимаю. Любой вид спорта — для болельщиков. В хоккее, как и в других видах спорта, нет Fan ID. Зато в футболе, который собирает миллионы болельщиков и является спортом номер один — есть.

Я не в курсе событий, не знаю всех нюансов. У меня лишь единственный вопрос: а как так может быть? Мы же делаем все для людей», — сказал .

«Можем стать народной командой, мы – простые люди». Репортаж из Воронежа, безумно влюбленного в «Факел»