Гальтье о Месси: «Прошлый сезон был сложным, но до этого у него было минимум 30 голов каждый год. Рядом с Мбаппе он будет еще сильнее»

Тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье уверен, что Лионеля Месси ждет успешный сезон.
Во вчерашнем матче 1-го тура Лиги 1 с «Клермоном» (5:0) аргентинец сделал дубль и отдал голевой пас на Неймара.
– Месси забил невероятный гол в падении через себя. Спустя столько лет он вас по-прежнему удивляет?
– Удивлен ли я его ударом? Нет. Этот гол мне понравился. Уже 17 лет Месси играет на очень высоком уровне. Прошлый сезон получился для него сложным, он ко всему привыкал. А в каждом сезоне до этого у него было минимум 30 голов.
Сейчас он прошел полную предсезонку, наладил личную жизнь, адаптировался в клубе, привык к команде и партнерам. Теперь у него нет причин не провести отличный сезон.
Когда он окажется рядом с Мбаппе, его атакующая мощь будет еще сильнее, – сказал Гальтье.
Напомним, вчерашнюю игру с «Клермоном» форвард Килиан Мбаппе пропустил из-за травмы.
Статистику 35-летнего форварда можно изучить здесь.
Месси сделал дубль в матче с «Клермоном», 2-й гол – через себя в падении. Лионель забил в обеих играх «ПСЖ» в новом сезоне