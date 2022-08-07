Гальтье о Месси: «Прошлый сезон был сложным, но до этого у него было минимум 30 голов каждый год. Рядом с Мбаппе он будет еще сильнее»

Тренер «ПСЖ» уверен, что ждет успешный сезон.

Во вчерашнем матче 1-го тура Лиги 1 с «Клермоном» (5:0) аргентинец сделал дубль и отдал голевой пас на Неймара.

– Месси забил невероятный гол в падении через себя. Спустя столько лет он вас по-прежнему удивляет?

– Удивлен ли я его ударом? Нет. Этот гол мне понравился. Уже 17 лет Месси играет на очень высоком уровне. Прошлый сезон получился для него сложным, он ко всему привыкал. А в каждом сезоне до этого у него было минимум 30 голов.

Сейчас он прошел полную предсезонку, наладил личную жизнь, адаптировался в клубе, привык к команде и партнерам. Теперь у него нет причин не провести отличный сезон.

Когда он окажется рядом с Мбаппе, его атакующая мощь будет еще сильнее, – сказал Гальтье.

Напомним, вчерашнюю игру с «Клермоном» форвард пропустил из-за травмы.

Статистику 35-летнего форварда можно изучить здесь.

Месси сделал дубль в матче с «Клермоном», 2-й гол – через себя в падении. Лионель забил в обеих играх «ПСЖ» в новом сезоне