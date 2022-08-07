Гальтье о дубле и ассисте Месси в игре с «Клермоном»: «Когда Лео улыбается, вся команда улыбается»

Тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье доволен игрой Лионеля Месси.
Во вчерашнем матче 1-го тура Лиги 1 с «Клермоном» (5:0) аргентинец сделал дубль и отдал голевой пас на Неймара.
– Вы хотите использовать Месси в роли распасовщика?
– Во время турне по Японии я поговорил с Лео и игроками обороны, чтобы убедиться в том, что у него получится постоянно играть хорошо.
У него очень острое и очень ясное понимание тактики. Лео очень быстро видит, где должен находиться, какую позицию занимать, в какой зоне оказаться. Ему нравится играть с этими футболистами. Когда Лео улыбается, вся команда тоже улыбается, – сказал Гальтье.
Статистику 35-летнего форварда «ПСЖ» можно изучить здесь.
Месси сделал дубль в матче с «Клермоном», 2-й гол – через себя в падении. Лионель забил в обеих играх «ПСЖ» в новом сезоне