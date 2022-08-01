Маурисио Почеттино: «Месси – лучший в мире. В этом нет сомнений. Мбаппе будет претендентом на корону после Лео»

Маурисио Почеттино считает Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
– Новость о приходе Месси в «ПСЖ» была приятным сюрпризом. Теперь можно говорить, что я работал с ним, видел его вблизи. Я видел Марадону, а теперь я, аргентинец, видел и Месси, провел с ним год вместе.
Конечно, мне повезло. Для всех нас, кто любит этот вид спорта, возможность работать с лучшими – это благословение.
– Вы работали с Мбаппе. Какие перспективы видите у него? Уже поговаривают, что он лучший игрок в мире, часть поколения, которое выдвигается на смену Месси и Роналду.
– Для меня Лео Месси – лучший в мире. В этом нет сомнений. Очевидно, что после него Мбаппе будет претендентом на эту корону. Есть еще Неймар, который для меня также является одним из лучших игроков в мире, – сказал бывший тренер «ПСЖ».
«ПСЖ» разобрался с «Нантом» в Суперкубке – 4:0. Первый гол сезона – у Месси