Маурисио Почеттино: «Месси – лучший в мире. В этом нет сомнений. Мбаппе будет претендентом на корону после Лео»

считает лучшим футболистом мира.

– Новость о приходе Месси в «ПСЖ» была приятным сюрпризом. Теперь можно говорить, что я работал с ним, видел его вблизи. Я видел Марадону, а теперь я, аргентинец, видел и Месси, провел с ним год вместе.

Конечно, мне повезло. Для всех нас, кто любит этот вид спорта, возможность работать с лучшими – это благословение.

– Вы работали с Мбаппе. Какие перспективы видите у него? Уже поговаривают, что он лучший игрок в мире, часть поколения, которое выдвигается на смену Месси и Роналду.

– Для меня Лео Месси – лучший в мире. В этом нет сомнений. Очевидно, что после него Мбаппе будет претендентом на эту корону. Есть еще , который для меня также является одним из лучших игроков в мире, – сказал бывший тренер «ПСЖ».

«ПСЖ» разобрался с «Нантом» в Суперкубке – 4:0. Первый гол сезона – у Месси