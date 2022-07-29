Юго Экитик: «ПСЖ» – крупнейший клуб Франции и мира. Я не боюсь – Мбаппе, Месси и Неймар не стали великими в одночасье»

Новичок «ПСЖ» заявил, что не боится конкуренции в новом клубе.

«Я ничего не боюсь, я хочу выйти на самый высокий уровень. «ПСЖ» – крупнейший клуб Франции и мира. Зачем делать мелкие шаги, если ты амбициозен и знаешь, чего хочешь? Об этом я подумал, когда узнал об интересе «ПСЖ». Я считаю, что великими игроками не рождаются – ими становятся.

С чего у меня должны быть комплексы? У всех них [ , и ] невероятная карьера, это великие чемпионы. Но они тоже начинали с малого. Они не стали великими в одночасье. У каждого из них в карьере был момент, когда они не выиграли ни одного трофея. Я все еще в этой точке.

Поэтому вместо того, чтобы комплексовать, я говорю себе, что получил шанс оказаться в нужном месте и прогрессировать рядом с нужными игроками», – сказал 20-летний форвард в интервью Le Parisien.

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