Неймар: «Если у нас с Месси и Мбаппе все будет хорошо, то «ПСЖ» будет в порядке»

поделился мыслями после победы в матче за .

Вчера парижане разгромили (4:0) и в 11-й раз выиграли Суперкубок Франции. Неймар в этом матче оформил дубль.

– Хорошая игра, отличный день. Мы здорово сыграли, я поздравляю всю команду. Мы показали, что заслуживаем победу, и это принесло нам трофей.

– Мы увидим нового Месси в этом сезоне?

– Нет, не думаю. Люди много говорят, но не знают, что происходит внутри команды. День за днем мы видим, что Лео – это Лео. Он не изменится и навсегда останется игроком, который делает разницу.

Надеюсь, что в этом сезоне мы втроем останемся в «ПСЖ». Если у меня, Лео и Килиана все будет хорошо, то «ПСЖ» будет в порядке, – сказал Неймар для Prime Video.