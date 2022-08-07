Гальтье о 5:0 с «Клермоном»: «Игроки «ПСЖ» получают удовольствие от работы. Особенная команда»

Главный тренер высказался о матче с (5:0) в Лиге 1.

– Мы продолжаем делать то, что делали в турне по Японии и в матче за Суперкубок Франции. Команда становится лучше, чем была в начале предсезонки, это естественно.

У нас много талантливых футболистов, несомненно, но главное – коллективный настрой: все хотят как можно быстрее возвращать мяч и действовать интенсивно. У нас было мало спадов на протяжении матча, разве что в начале второго тайма, но после этого мы играли очень хорошо.

Эти футболисты любят играть друг с другом. Они хотят забивать и хотят всей командой защищаться.

Наша команда любит работать и получает от этого удовольствие. Сезон длинный, это лишь первый матч, однако я, конечно, доволен игрой и тем, что мы не позволяли сопернику создавать опасные моменты. Очень приятный вечер.

– Насколько сложно тренеру снимать с игры , Месси, Мбаппе?

– Мы с ними уже обсуждали это. Сейчас у нас один матч в неделю, но затем календарь становится плотнее. Нам неизбежно придется стремиться к тому, чтобы распорядиться силами этих игроков как можно лучше. Конечно, игроки не хотят покидать поле, если спросить их об этом. Но нам придется их менять и, возможно, не всегда выпускать сильнейший состав.

– Работа с этой командой приносит наслаждение?

– Да, для тренера такая работа в радость. Это действительно особенная команда. Просто даешь им некоторую информацию, а остальное они делают сами. Нужно только убедиться, что у них верный настрой на протяжении всего матча, – сказал Гальтье Canal+.