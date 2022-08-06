Тухель о 9-м номере в «Челси»: «Мне говорят, что он проклят. Никто из игроков не хочет к нему прикасаться»

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Томас Тухель рассказал, что никто из игроков «Челси» не захотел брать 9-й номер. 

«Он проклят, он проклят, люди говорят мне, что он проклят. Это не тот случай, когда мы оставляем его свободным по тактическим соображениям для какого-то игрока, которым мы интересуемся, который придет и возьмет его.

Большого спроса на 9-й номер не было. Игроки иногда хотят поменять номера, но, к удивлению, никто не хочет к нему прикасаться. Все, кто дольше меня в клубе, говорят мне: «Видишь ли, у того игрока был 9-й номер, и он не забивал, и у другого игрока был 9-й номер, и он тоже не забивал». Так что теперь у нас есть такой момент, что никто не хочет прикасаться к 9-му номеру», – сказал главный тренер «Челси»

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