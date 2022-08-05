Тухель подтвердил переход Кукурельи в «Челси»: «Надеюсь, к вечеру Марк станет нашим игроком»

подтвердил, что переходит в .

– Сделка еще не закрыта – мы оформляем бумаги. Надеюсь, к вечеру все будет готово, и Марк станет нашим игроком.

– Переход Кукурельи поможет Чилуэллу?

– Бен очень амбициозен, как и всегда. Он выглядит все лучше, но ему нужно еще немного времени, чтобы адаптироваться к физическим нагрузкам, получаемым во время матча. Это нормально.

Требования в очень, очень высоки, и мы должны позаботиться о нем. Мы не можем просто бросать его в игру и смотреть, что же из этого получится, – сказал тренер «Челси».

Сообщалось, что лондонский клуб заплатит за левого защитника 55+7 млн фунтов. Контракт испанца с «Челси» будет рассчитан до 2028 года.