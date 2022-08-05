Тухель оправдывался больше других тренеров в АПЛ-2021/22, Артета – 2-й, Рангник выше Сульшера. Меньше всего жалоб в послематчевых интервью – от «Лидса»

Томас Тухель из «Челси» возглавил список тренеров с наибольшим числом жалоб в прошлой .

Сотрудники The Athletic прослушали все 492 интервью, которые были даны главными тренерами после поражений либо ничьих в домашних играх.

Согласно результатам подсчетов, чаще всего пенял на обстоятельства Тухель. В 11 из 19 его интервью после потери очков он искал смягчающие факторы. Трижды упоминался коронавирус, по два раза – судьи, невезение, ошибки отдельных футболистов. Еще по разу немец сослался на усталость команды и состояние газона «Стэмфорд Бридж».

Второе место в рейтинге занял Микель Артета из – жалобы от него поступали в 55,5% случаев.

Ральф Рангник, тренировавший с декабря 2021 года, искал оправдания в 40% интервью и занял 10-е место, в то время как Оле-Гуннар Сульшер, которого он сменил, стал 19-м с 25%.

Юрген Клопп ( , 33,3%) занял 12-е место, Пеп Гвардиола ( , 27,3%) – 16-е, Антонио Конте («Тоттенхэм», 15,4%) – 26-е.

Замкнули список два специалиста, работавших с «Лидсом»: Марсело Бьелса (13%, 28-е место) и Джесси Марш (12,5%, 29-е место).

Тухеля бесит, что «Челси» плохо усилился. Конфликты из-за трансферов – для него классика