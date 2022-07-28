Депутат Пайкин о деле УЕФА против фанатов «Фенербахче»: «И в Турции убедятся, что русофобия спортивных функционеров не имеет границ»

Депутат Борис Пайкин высказался о поведении фанатов на игре с Киев.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций назначил инспектора по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования в связи с предполагаемым неподобающим поведением турецких болельщиков, скандировавших «Ла-ла-ла, Владимир Путин!» после гола украинского клуба в матче 2-го квалификационного раунда чемпионов.

не ограничивается российским спортом – теперь будут наказаны турецкие болельщики, которые имели неосторожность скандировать на трибунах имя президента России.

Строго говоря, это была такая эмоциональная форма поддержки своей команды, а вовсе не политический акт. Но буквально на следующий день начато дисциплинарное расследование.

Теперь и в Турции любители футбола убедятся, что русофобия спортивных функционеров не имеет границ», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Фенербахче» осудил фанатов, кричавших про Путина на игре с «Динамо»: «Не принимаем такую реакцию, но осуждаем, что на Турцию и клуб ставят клеймо позора»