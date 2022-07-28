Депутат Пайкин о деле УЕФА против фанатов «Фенербахче»: «И в Турции убедятся, что русофобия спортивных функционеров не имеет границ»

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Фенербахче высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА УЕФА болельщики Государственная дума Политика ТАСС Борис Пайкин Футбол

Депутат Борис Пайкин высказался о поведении фанатов «Фенербахче» на игре с «Динамо» Киев.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций назначил инспектора по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования в связи с предполагаемым неподобающим поведением турецких болельщиков, скандировавших «Ла-ла-ла, Владимир Путин!» после гола украинского клуба в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«УЕФА не ограничивается российским спортом – теперь будут наказаны турецкие болельщики, которые имели неосторожность скандировать на трибунах имя президента России.

Строго говоря, это была такая эмоциональная форма поддержки своей команды, а вовсе не политический акт. Но буквально на следующий день начато дисциплинарное расследование.

Теперь и в Турции любители футбола убедятся, что русофобия спортивных функционеров не имеет границ», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Фенербахче» осудил фанатов, кричавших про Путина на игре с «Динамо»: «Не принимаем такую реакцию, но осуждаем, что на Турцию и клуб ставят клеймо позора»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные