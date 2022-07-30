Глава «Фенербахче» о деле УЕФА после криков фанатов о Путине: «Двойные стандарты. Если проклинать его – нам дадут медаль? А что делали во имя спорта после убийств в Сребренице?»

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Президент «Фенербахче» Али Коч призвал УЕФА отказаться от двойных стандартов.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций назначил инспектора по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования в связи с предполагаемым неподобающим поведением турецких болельщиков, скандировавших «Ла-ла-ла, Владимир Путин!» после гола киевского «Динамо» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Я не знаю, какое решение примет УЕФА. Он так быстро отреагировал из-за шумихи, поднятой в прессе. Но мы хорошо подготовились к защите. Все задокументировано и зафиксировано.

Мне понятно, почему все так складывается. Нельзя брать двадцатисекундный эпизод и поставить его в упрек «Фенербахче» и Турции.

УЕФА не должен применять двойные стандарты. Спорт не должен смешиваться с политикой, он всегда играл миротворческую роль. Спорт выше политики.

Да и будет ли УЕФА исходить из содержания кричалок? Если мы будем сыпать проклятьями в адрес того человека, нам дадут медаль?

7 октября 2007 года сборная нашей страны хотела надеть черные повязки в связи с террористической атакой в Ширнаке. УЕФА не позволил. И тот же самый УЕФА разрешил сборной Италии надеть повязки в честь солдат, лишившихся жизни в Афганистане. Так кто и как там принимает решения? Каковы критерии?

Дибала подбежал к Демиралу и отдал воинское приветствие [после гола в 2019-м] – за это его не наказали. Тысячи людей были убиты в Сребренице [в 1995-м] – что было сделано во имя спорта тогда? Вот о чем я говорю», – приводит слова Коча Hurriyet.

Итог песни фанатов «Фенербахче» за Путина: УЕФА проводит расследование, клуб осудил трибуны

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