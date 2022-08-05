Министр спорта Украины о кричалке про Путина: «Психологическое давление на наших игроков, чтобы они ошибались. Главное – победа»

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался о выкриках фанатов «Фенербахче».

В ответной игре 2-го квалификационного раунда между «Фенербахче» и киевским , прошедшей на , болельщики хозяев криками «Ла-ла-ла, !» встретили празднование украинским хавбеком Виталием Буяльским гола в ворота их команды.

– Как отреагируете на инцидент с фанатами в Турции на матче с «Динамо»?

– Сейчас для нас главное – победа наших спортсменов. Мы болеем за каждого нашего спортсмена, каждого человека, прославляющего Украину.

Что касается матча, это было психологическое давление на наших футболистов, чтобы они ошибались. Но хочу поблагодарить наших футболистов, тренерский штаб, которые отработали на 100% и сделали все, чтобы «Динамо» победило в этом противостоянии. Для нас эта победа тоже была немаловажна, – сказал Гутцайт.