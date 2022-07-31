Глава «Фенербахче» о кричалке про Путина: «Перед Украиной извиняться не будем. Это была провокация»

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Президент «Фенербахче» Али Коч рассказал о реакции на поведение фанатов на игре с «Динамо».

В ответной игре 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, прошедшей на «Шюкрю Сараджоглу», болельщики хозяев криками «Ла-ла-ла, Владимир Путин!» встретили празднование украинским хавбеком Виталием Буяльским гола в ворота их команды.

«Мы не будем извиняться перед Украиной. Это посол Украины должен извиниться за свои слова (Василий Боднар выразил недоумение из-за слов поддержки в адрес президента России на фоне военных действий – прим. Sports.ru). Наверное, на него повлияли фанаты киевской команды, которые заполонили все медиа.

Мы говорим о двадцатисекундном эпизоде. Все случилось после первого гола, а не второго, не в конце матча. Да, это были неуместные кричалки. Но почему возникла такая реакция? Все началось перед матчем: вратарь «Динамо», игравший в Турции, продемонстрировал символ своей бывшей команды, и это напрягло зрителей на трибунах. Автор гола повторил его. Это была явная провокация.

Но надо отметить, что Луческу подозвал его потом и накричал на него. Я хочу его поблагодарить.

Я считаю, что нельзя скандировать такие вещи даже в моменты гнева. Но также я осуждаю и тех, кто очерняет 115 лет великой истории из-за оправданной реакции некоторых фанатов, выраженной неоправданным образом.

Мы против военных действий. Наша позиция ясна. «Фенербахче» – крупнейшая неправительственная организация Турции. Мы не молчали о том, что заставляло других прятать головы в песок. И мы осуждаем тех, кто пытается приписывать нам поддержку кровопролития. Зарубите это себе на носу», – приводит слова Коча Hurriyet. 

Итог песни фанатов «Фенербахче» за Путина: УЕФА проводит расследование, клуб осудил трибуны

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