Футболист-гей Мартин об отказе Гуйе надеть футболку с ЛГБТ-символикой: «Я не удивлен, но это больно. Речь шла о распространении любви и поддержке сообщества»

Футболист-гей Коллин Мартин не одобрил отказ Идриссы Гуйе надевать футболку с ЛГБТ-символикой.

В мае сенегальский полузащитник бойкотировал матч с , отказавшись играть из-за футболки в честь дня борьбы с ЛГБТ-фобией.

«Я не впервые услышал о подобном. Я слышал о таком и в . Подобное мы видели и в женском футболе на уровне сборных.

Так что я не удивлен. Тем не менее больно от того, что отказался надеть футболку и быть частью матча.

Если бы я мог обратиться к нему, я бы сказал, что поддержал бы его по любому другому поводу, например, из-за оскорблений в его адрес или же для того, чтобы просто подсветить любую социальную проблему. Я бы в любом случае поддержал своего партнера по любому поводу.

Думаю, если бы он задумался о поддержке сообщества, которое сталкивается с дискриминацией и отчуждением, о том, что значит для него эта поддержка, возможно, он бы решил по-другому.

Здесь речь исключительно о просвещении, распространении любви и поддержке сообщества», – сказал американец, выступающий за «Сан-Диего».