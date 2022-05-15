Гуйе бойкотировал матч «ПСЖ» с «Монпелье» из-за футболки в честь дня борьбы с ЛГБТ-фобией

Теги ПСЖ лига 1 Франция Монпелье Маурисио Почеттино Идрисса Гуйе игровая форма ЛГБТ дискриминация контент Футбол

Хавбек «ПСЖ» Идрисса Гуйе отказался поддержать акцию по борьбе с дискриминацией.

По информации RMC Sport, полузащитник не захотел играть с «Монпелье» (4:0) в футболке с шестицветным номером – в такой форме команды Лиги 1 выходят на поле в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией (его отмечают 17 мая).

Гуйе был включен в предварительную заявку на матч, но в итоге в состав не попал. Отмечается, что год назад ситуация была схожая: он пропустил игру с «Реймсом», официальная причина – проблемы с желудком.

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после игры с «Монпелье» отметил, что хавбек не играл по личным причинам.

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