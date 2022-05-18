Менди из «Лестера» выложил картинку в поддержку Гуйе. Клуб обсудил ситуацию с хавбеком, игрок удалил сообщение

Полузащитник вступился за хавбека «ПСЖ» .

Как сообщает BBC, Менди выложил в инстаграме картинку, поддерживающую его соотечественника на фоне критики за отказ играть в особых футболках в честь дня борьбы с ЛГБТ-фобией.

«Лестер» отреагировал на этот шаг и выступил с заявлением: «Клуб поговорил с Менди и обсудил возможную интерпретацию сообщения, которое в результате было удалено. У Нампалиса не было намерения кого-либо оскорбить или дать понять, что он разделяет взгляды, противоречащие давней приверженности нашего клуба принципам равенства и инклюзивности. «Лестер» твердо поддерживает ЛГБТ-сообщество и гордится работой, проделанной с целью создания безопасной и инклюзивной среды».

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