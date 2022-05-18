Министр спорта Франции про ЛГБТ-майки: «Раньше нас поддерживал только Гризманн, теперь – 500 игроков, включая Месси и Мбаппе»

Министр спорта Франции высказалась об отказе от поддержки ЛГБТ.

Полузащитник не захотел играть с «Монпелье» (4:0) в футболке с шестицветным номером и бойкотировал матч. В такой форме команды Лиги 1 выходят на поле в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией (его отмечают 17 мая).

– Насколько сильно этот случай испортил акцию, состоявшуюся на выходных?

– Если не рассматривать случай этого игрока, то я бы предпочла оценить достигнутый прогресс. Несколько лет назад только волновал этот вопрос. Сегодня нас поддерживают Кристоф Гальтье и Адиль Рами, а на выходных 500 игроков, включая и , надели майки с номером в цветах радуги.

Когда я начала говорить об этом в 2018 году, я чувствовала себя немного одинокой. Сейчас прогресс очевиден.

– Не боитесь ли вы, что другие игроки будут бойкотировать такие мероприятия подобным образом?

– Возможно, в будущем это станет контрактным обязательством. Но я бы предпочла, чтобы все двигалось в ином направлении. Хотелось бы, чтобы все игроки были вовлечены, нужен консенсус. В нашей стране люди с любой ориентацией могут чувствовать себя свободно, и спорт должен отражать эти принципы. Нетолерантности нет места.

Я предпочитаю концентрироваться на положительных сторонах этой инициативы и видеть, что и лига, и игроки поддерживают ее вместе с нами, – сказала Роксана Марасиняню.

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