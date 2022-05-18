Министр спорта Франции про ЛГБТ-майки: «Раньше нас поддерживал только Гризманн, теперь – 500 игроков, включая Месси и Мбаппе»

Министр спорта Франции высказалась об отказе Идриссы Гуйе от поддержки ЛГБТ.
Полузащитник «ПСЖ» не захотел играть с «Монпелье» (4:0) в футболке с шестицветным номером и бойкотировал матч. В такой форме команды Лиги 1 выходят на поле в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией (его отмечают 17 мая).
– Насколько сильно этот случай испортил акцию, состоявшуюся на выходных?
– Если не рассматривать случай этого игрока, то я бы предпочла оценить достигнутый прогресс. Несколько лет назад только Антуана Гризманна волновал этот вопрос. Сегодня нас поддерживают Кристоф Гальтье и Адиль Рами, а на выходных 500 игроков, включая Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, надели майки с номером в цветах радуги.
Когда я начала говорить об этом в 2018 году, я чувствовала себя немного одинокой. Сейчас прогресс очевиден.
– Не боитесь ли вы, что другие игроки будут бойкотировать такие мероприятия подобным образом?
– Возможно, в будущем это станет контрактным обязательством. Но я бы предпочла, чтобы все двигалось в ином направлении. Хотелось бы, чтобы все игроки были вовлечены, нужен консенсус. В нашей стране люди с любой ориентацией могут чувствовать себя свободно, и спорт должен отражать эти принципы. Нетолерантности нет места.
Я предпочитаю концентрироваться на положительных сторонах этой инициативы и видеть, что и лига, и игроки поддерживают ее вместе с нами, – сказала Роксана Марасиняню.
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