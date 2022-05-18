Федерация футбола Франции требует от Гуйе объяснений после отказа играть за «ПСЖ» в майке с ЛГБТ-символикой

Федерация футбола Франции хочет, чтобы Идрисса Гуйе объяснил отказ от поддержки ЛГБТ.
Комитет по этике FFF пригласил хавбека «ПСЖ» на заседание, чтобы выслушать объяснения по поводу его отказа от выхода на поле в матче с «Монпелье» (4:0). Против него возбудили дело.
«Отсутствие игрока в матче с «Монпелье» широко интерпретируется как отказ от участия в акции, целью которой является повышение осведомленности и борьба с дискриминацией.
Есть два варианта. Либо эти предположения необоснованны, и мы просим Гуйе немедленно высказаться. В таком случае, например, можно опубликовать фото в той самой майке. Либо же эти слухи верны. В таком случае просим игрока осознать масштаб этого жеста и понять, что он допустил очень серьезную ошибку.
Борьба против дискриминации меньшинств, какими бы они ни были, не прекратится. Будь это цвет кожи, религия, сексуальная ориентация – любая форма. Отказываясь от участия в коллективной акции, игрок фактически подтверждает дискриминационное поведение в отношении ЛГБТ-сообщества», – сказано в заявлении организации.
Напомним, полузащитник не захотел играть с «Монпелье» в футболке с шестицветным номером и бойкотировал матч. В такой форме команды Лиги 1 выходят на поле в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией (его отмечают 17 мая).
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