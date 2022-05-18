Федерация футбола Франции требует от Гуйе объяснений после отказа играть за «ПСЖ» в майке с ЛГБТ-символикой

хочет, чтобы объяснил отказ от поддержки ЛГБТ.

Комитет по этике FFF пригласил хавбека на заседание, чтобы выслушать объяснения по поводу его отказа от выхода на поле в матче с (4:0). Против него возбудили дело.

«Отсутствие игрока в матче с «Монпелье» широко интерпретируется как отказ от участия в акции, целью которой является повышение осведомленности и борьба с дискриминацией.

Есть два варианта. Либо эти предположения необоснованны, и мы просим Гуйе немедленно высказаться. В таком случае, например, можно опубликовать фото в той самой майке. Либо же эти слухи верны. В таком случае просим игрока осознать масштаб этого жеста и понять, что он допустил очень серьезную ошибку.

Борьба против дискриминации меньшинств, какими бы они ни были, не прекратится. Будь это цвет кожи, религия, сексуальная ориентация – любая форма. Отказываясь от участия в коллективной акции, игрок фактически подтверждает дискриминационное поведение в отношении ЛГБТ-сообщества», – сказано в заявлении организации.

Напомним, полузащитник не захотел играть с «Монпелье» в футболке с шестицветным номером и бойкотировал матч. В такой форме команды Лиги 1 выходят на поле в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией (его отмечают 17 мая).

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