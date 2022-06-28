Журналист Сиссе об отказе Гуйе играть в ЛГБТ-форме: «В Сенегале к нему отнеслись как к герою. Мы не обязаны следовать другой культуре»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Сборная Сенегала по футболу Идрисса Гуйе Садьо Мане ЛГБТ Футбол

Идрисса Гуйе стал героем в Сенегале после отказа играть в форме с ЛГБТ-символикой.

Об этом рассказал журналист и советник Садьо Мане Бакари Сиссе. 

«Это недоразумение. Мы не должны забывать, что Идрисса Гуйе родился в Сенегале, он вырос там, он получил там образование.

Мы уважаем все, что делают другие, но мы не мы не обязаны следовать их культуре. В культурном плане никто бы не понял, если бы он поступил иначе. 

Сегодня Идрисса Гуйе пользуется полной поддержкой всех сенегальцев, всех африканцев. Мы не должны клеймить парня позором. Конечно, в Сенегале к нему отнеслись как к герою. Для нас Идрисса Гайе – герой», – сказал Сиссе.

Напомним, полузащитник «ПСЖ» не захотел играть с «Монпелье» (4:0) в футболке с шестицветным номером – в такой форме команды Лиги 1 выходят на поле в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией (его отмечают 17 мая).

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