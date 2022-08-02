Владислав Радимов: «У «Спартака» сильнейший состав наряду с «Зенитом». Занимать 10-е место с такими игроками неправильно»

поделился мнением о .

– Что можете сказать про «Спартак»? Пригласили неизвестного тренера, в первом же матче получили четыре от «Зенита», но потом отыгрались в меньшинстве в Грозном, потом две разгромные победы. Как думаете, это эмоции? Или они смогут закрепиться в лидирующей группе?

– В том числе, конечно, эмоции. Но ведь и состав у «Спартака» наряду с «Зенитом» один из сильнейших в лиге. Если брать по игрокам, то это, пожалуй, две самые укомплектованные команды в нашем чемпионате.

У «Локомотива» проблемы, у «Динамо» проблемы, у ЦСКА проблемы, у «Краснодара» проблемы. Поэтому самые стабильные команды в России – «Зенит» и «Спартак».

Плюс уже на старте видна работа тренера. Команда играет до конца и забивает много. Такого в «Спартаке» давно не было. Они обычно забивали один и закрывались. Если так дальше продолжится, то мы получим серьезного конкурента «Зениту». И чемпионат станет интереснее.

Прошлогоднее 10-е место – и близко не показатель уровня «Спартака». С такими игроками занимать 10-е место, по-моему, неправильно, – сказал бывший футболист .