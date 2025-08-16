Ненад Сакич: «Мы показали настоящий «Спартак». Было пятиминутное затмение во 2-м тайме, когда позволили «Зениту» забить. Правша Соболев пробил левой – это непредсказуемо»

Ненад Сакич назвал гол Александра Соболева «Спартаку» непредсказуемым.

– Совсем недавно я говорил, что сами по себе схемы не имеют большого значения. Самое главное – это задачи. Угальде сыграл сегодня прекрасно, как и другие футболисты. Все ребята провели хороший матч. Мы показали настоящий «Спартак».

Да, сегодня не смогли добиться результата, но игроки делали все, чтобы его добиться.

– Как можете объяснить, почему команда играла хуже 11 на 10, чем 11 на 11?

– Во втором тайме было пятиминутное затмение, когда позволили сопернику забить. Такое бывает в футболе. Это непредсказуемо. Вы видели, что забил Соболев левой ногой, хотя он правша. Это было непредсказуемо.

Жаль, что не смогли добиться победы, – заявил ассистент главного тренера «Спартака ».