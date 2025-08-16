Ненад Сакич: «Мы показали настоящий «Спартак». Было пятиминутное затмение во 2-м тайме, когда позволили «Зениту» забить. Правша Соболев пробил левой – это непредсказуемо»
Ненад Сакич назвал гол Александра Соболева «Спартаку» непредсказуемым.
– Совсем недавно я говорил, что сами по себе схемы не имеют большого значения. Самое главное – это задачи. Угальде сыграл сегодня прекрасно, как и другие футболисты. Все ребята провели хороший матч. Мы показали настоящий «Спартак».
Да, сегодня не смогли добиться результата, но игроки делали все, чтобы его добиться.
– Как можете объяснить, почему команда играла хуже 11 на 10, чем 11 на 11?
– Во втором тайме было пятиминутное затмение, когда позволили сопернику забить. Такое бывает в футболе. Это непредсказуемо. Вы видели, что забил Соболев левой ногой, хотя он правша. Это было непредсказуемо.
Жаль, что не смогли добиться победы, – заявил ассистент главного тренера «Спартака».
А что теперь делать со Станковичем?2368 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости