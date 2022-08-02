Федун – игрокам «Спартака» после 4:1 с «Оренбургом»: «Жалко, еще гол не забили, обошли бы «Зенит». А так молодцы»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Футбол

Леонид Федун зашел в раздевалку «Спартака» после победы над «Оренбургом» (4:1).

Владелец команды пожал руки игрокам и произнес небольшую речь.

«Ну что, парни, мои поздравления! Шикарная игра. Жалко, еще один гол не забили, а то бы на первом месте были, обошли бы «Зенит» («Спартаку» нужно было забивать еще два гола, чтобы занять первое место по итогам 3-го тура – прим. Sports.ru).

А так молодцы, так держать, успехов. Команда есть, вы играете здорово. Старайтесь. Так что вперед, «Спартак», – сказал Федун после игры.

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