  • Экс-судья Бурруль о голе Феррана: «Решение судьи непрофессионально,остановить матч было бы самым логичным. Раильо лежит на газоне, игроки «Мальорки» остановились»
27

Экс-судья Бурруль о голе Феррана: «Решение судьи непрофессионально,остановить матч было бы самым логичным. Раильо лежит на газоне, игроки «Мальорки» остановились»

Экс-судья Бурруль раскритиковал действия судьи во время гола «Барсы» «Мальорке».

«Барселона» играет с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиги (2:0, второй тайм). На 23-й минуте Ламин Ямаль нанес удар из-за пределов штрафной, попав в голову Антонио Раильо. Защитник упал на газон и не поднимался. 

Мяч подхватил Ферран Торррес и дальним ударом отправил его в сетку. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро засчитал гол. 

«Хосе Мунуэра Монтеро подносит свисток ко рту, когда Раильо лежит на газоне после удара. Игроки «Мальорки» остановились, увидев реакцию арбитра.

Решение судьи непрофессионально. Остановить матч было бы самым логичным», – заявил Альфонсо Перес Бурруль.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
