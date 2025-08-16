Маркиньос: «Мы поддерживаем Станковича, рады работать с ним. Будем надеяться, что это выльется в результат»

Маркиньос выразил поддержку Деяну Станковичу.

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом » в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). Команда Деяна Станковича занимает 12-е место в турнирной таблице с 5 набранными очками.

«Мы, конечно, недовольны тем, как складываются события. Но мы не нервничаем – мы профессионалы. Такое бывает, мы продолжаем работать.

Мы поддерживаем нашего тренера, мы абсолютно рады работать с ним, будем надеяться, что это выльется в результат», – сказал вингер «Спартака ».