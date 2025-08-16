Рафинья должен был получить красную за фол на Морее, считает экс-судья Итурральде: «Это удар сзади и на уровне колена. Он мог травмировать игрока»
Рафинья должен был быть удален в игре с «Мальоркой», считает экс-арбитр.
«Барселона» играет с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиги (2:0, второй тайм).
В компенсированное к первому тайму время вингер каталонцев жестко сбил защитника соперника Матеу Морея. Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро показал бразильцу желтую карточку.
«Это очень грубый прием, потому что он мог травмировать игрока. Для меня это красная карточка. Это удар сзади и на уровне колена. Из-за этого подвернулось колено», – сказал бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Фото: кадр из трансляции
«Мальорка» в матче с «Барселоной» осталась вдевятером к концу 1-го тайма. Мурики получил красную за удар вратарю ногой в голову, у Морланеса две желтые за споры и фол на Ямале
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
