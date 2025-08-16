Деян Станкович: «Я был спокойным не только в матче с «Зенитом», но и до этого, не хочу понапрасну тратить энергию. Мы заслуживали победы, но выбрали самый сложный путь и идем по нему»

Деян Станкович указал на то, что спокойно ведет себя в последнее время.

– Вы сегодня были максимально спокойны. К такому Станковичу не совсем еще привыкаем. Почему так?

– Я был спокойным не только в этом матче, но и в предыдущем, и до этого. Так как я уже говорил, что не хочу понапрасну тратить энергию на те моменты, которые мы не в силах поменять.

Сегодня я наслаждался матчем, игрой ребят. Они заслуживали победы, но мы выбрали самый сложный путь и идем по нему, – сказал главный тренер «Спартака » после ничьей с «Зенитом ».