Соболев о том, кто способен закрыть Клаудиньо: «Баринов вчера закрыл. В Питере тяжело играть, все получают целую авоську»

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Клаудиньо Александр Соболев Футбол

Александр Соболев ответил на вопрос, кто способен закрыть хавбека «Зенита» Клаудиньо.

Форвард «Спартака» высказался на фоне разгрома «Локомотива» от петербургского клуба (0:5) в матче Мир РПЛ.

– Мы все время спрашиваем у всех футболистов, которые едут играть против «Зенита»: кто способен закрыть Клаудиньо?

Баринов вчера закрыл (смеется). Это все шутки, «Зенит» – классная команда.

– Кто у вас способен закрыть, кроме Денисова?

– Любой. Почему нет?

– Бразильцы из «Зенита» кажутся сейчас намного выше уровнем.

– Мы играли дома – 1:1. В Питере тяжело играть. Там все почему-то получают целую авоську.

– Почему все приезжают к «Зениту» и отхватывают по 3, 4, 5 мячей?

– Потому что «Зенит» играет дома при своих болельщиках, более раскрепощенно. «Локомотив» держался 45 минут, играли неплохо, были полумоменты. Забей «Локомотив» – игра была бы другой, – сказал Соболев.

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