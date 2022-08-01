Соболев о том, кто способен закрыть Клаудиньо: «Баринов вчера закрыл. В Питере тяжело играть, все получают целую авоську»

Александр Соболев ответил на вопрос, кто способен закрыть хавбека «Зенита» Клаудиньо.
Форвард «Спартака» высказался на фоне разгрома «Локомотива» от петербургского клуба (0:5) в матче Мир РПЛ.
– Мы все время спрашиваем у всех футболистов, которые едут играть против «Зенита»: кто способен закрыть Клаудиньо?
– Баринов вчера закрыл (смеется). Это все шутки, «Зенит» – классная команда.
– Кто у вас способен закрыть, кроме Денисова?
– Любой. Почему нет?
– Бразильцы из «Зенита» кажутся сейчас намного выше уровнем.
– Мы играли дома – 1:1. В Питере тяжело играть. Там все почему-то получают целую авоську.
– Почему все приезжают к «Зениту» и отхватывают по 3, 4, 5 мячей?
– Потому что «Зенит» играет дома при своих болельщиках, более раскрепощенно. «Локомотив» держался 45 минут, играли неплохо, были полумоменты. Забей «Локомотив» – игра была бы другой, – сказал Соболев.