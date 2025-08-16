44-летний Фабио повторил рекорд Шилтона по количеству официальных матчей. У вратаря «Флуминенсе» 1390 игр в карьере
Ни один футболист в истории не провел больше официальных матчей, чем Фабио Лопес.
Игра против «Форталезы» стала для голкипера «Флуминенсе» 1390-й в карьере. 44-летний бразилец повторил мировой рекорд, установленный Питером Шилтоном (при этом следует отметить, что сам англичанин насчитал у себя 1387 игр, а 1390 – показатель из Книги рекордов Гиннесса).
Согласно подсчетам Globo Esporte совместно с нынешним клубом вратаря, Фабио провел 976 матчей за «Крузейро», 234 – за «Флуминенсе», 150 – за «Васко да Гама» и 30 – за «Униан Бандейранте».
