Слуцкий о трех матчах «Шанхая» без побед и потере 1-го места: «В чемпионате высочайшая конкуренция. Впереди 9 туров, это длинный путь»

Леонид Слуцкий высказался о турнирном положении «Шанхай Шэньхуа».

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью в гостях с «Чжэцзян Профешнл » (0:0) в 21-м туре Суперлиги Китая. Команда Слуцкого опустилась на второе место и отстает от «Шанхай Порт» на 1 очко. «Шэньхуа» не выигрывает в трех турах Суперлиги подряд.

– Этот матч действительно был очень трудным – как из-за жаркой погоды, так и из-за давления на нашу оборону со стороны мощных легионеров соперника. Сегодня линия защиты сыграла неплохо, в атаке мы тоже создали немало моментов, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Таков футбол, и, конечно, мне очень жаль.

– Команда в турнирной таблице из лидера превратилась в догоняющего. Может ли это сказаться на психологии игроков и как тренерский штаб собирается корректировать настроение команды в дальнейшем?

– Конкуренция в чемпионате сейчас вышла на самый высокий уровень, играть тяжело с любым соперником – дома или в гостях. Я считаю, что разница в таблице не отражает всего. Впереди еще девять туров, это длинный путь, и может произойти что угодно, – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа ».