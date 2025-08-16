Депутат Милонов о результатах «Зенита»: «Это все из-за легионеров, надо от них избавляться. Зачем за них такие деньги платить, если они еще и не умеют играть?»

Виталий Милонов назвал причину неудачных результатов «Зенита».

В 5-м туре Мир РПЛ команда Сергея Семака сыграла вничью со «Спартаком » (2:2). Петербуржцы занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

«Да мне, по большому счету, нормально. Я такой болельщик, что мне нормально. Главное, что не проиграли.

Я беспокоюсь, что у нас очень много иностранцев. Пока даешь им огромные деньги, они бегают, потом им начинает надоедать, они ищут клуб, где еще больше платят. Думаю, это все из-за легионеров, надо от них избавляться. Зачем за них такие деньги платить, если они еще не умеют играть к тому же? Зачем столько тратить? Мы на эти деньги можем для молодых будущих зенитовцев построить несколько стадионов и вырастить чемпионов.

Я искренне считаю, что надо поменять легионеров на стадионы для молодежи», – сказал депутат Госдумы.