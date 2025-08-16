Литвинов про 2:2 с «Зенитом»: «Счет не по игре, есть ощущение. У «Спартака» было много голевых моментов, мы владели инициативой большую часть игры»
Руслан Литвинов считает, что «Спартак» заслужил победу в матче с «Зенитом» (2:2).
«Конечно, есть ощущение, что счет не по игре. Было очень много моментов, когда мы могли забить. И в целом мы владели инициативой большую часть игры.
У «Зенита», конечно, тоже было пару хороших моментов, но там Саша Максименко выручил. Но сложилось так, как сложилось. В конце просто не повезло», – сказал полузащитник «Спартака».
А что теперь делать со Станковичем?2426 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости