Литвинов про 2:2 с «Зенитом»: «Счет не по игре, есть ощущение. У «Спартака» было много голевых моментов, мы владели инициативой большую часть игры»

Руслан Литвинов считает, что «Спартак» заслужил победу в матче с «Зенитом» (2:2).

«Конечно, есть ощущение, что счет не по игре. Было очень много моментов, когда мы могли забить. И в целом мы владели инициативой большую часть игры.

У «Зенита », конечно, тоже было пару хороших моментов, но там Саша Максименко выручил. Но сложилось так, как сложилось. В конце просто не повезло», – сказал полузащитник «Спартака ».