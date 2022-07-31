«Спартак» не устроило объяснение момента с Шелией судьями: «Сказали, что это не удар, а толчок. Но спасибо, что хотя бы попытались»

В «Спартаке» рассказали о встрече с представителями судейского корпуса.

– Очень интересно. Была интенсивная встреча, совсем не формальная. Как это обычно происходит? Кто-то читает лекцию, все слушают, разошлись. Нет, здесь был очень живой разговор.

Нам на большом экране Левников-старший, уважаемый наш судья, демонстрировал разные спорные эпизоды из европейских матчей и потом сравнивал их с эпизодами, которые были в . В частности, в матчах с участием «Спартака». И объяснил, почему судьи принимают те или иные решения.

Было очень интересно, но со многими вещами мы поспорили.

– По «Ахмату» и неудалению Шелия было объяснение?

– Было объяснение, что это не удар, а толчок.

– Но клуб это не устроило?

– Нет, конечно. Но спасибо судейскому корпусу, что нам хотя бы попытались это объяснить.

Мы задали другой вопрос – а почему в том же матче с Промеса толкали в спину... Нам сказали: «Нет, толчок должен быть акцентированным». Ну, окей. А почему тогда угловой не назначили? Нам сказали: «Ну мы тоже ошибаемся», – поделился глава пресс-службы .