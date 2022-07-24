«Спартак» о поддержке ЭСК Безбородова: «Мы не удивились. Хочется напряжение между «Спартаком» и судьями перевести в конструктивное русло»

В «Спартаке» прокомментировали оценку, которую ЭСК дала работе Владислава Безбородова.
Экспертно-судейская комиссия поддержала все решения арбитра, принятые по ходу матча 1-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Ахматом» (1:1).
«Мы не удивились этому решению, но хочется сказать, что напряжение между «Спартаком» и судьями хотелось бы перевести в какое-то конструктивное русло.
Мы подали этот протест, чтобы нам по каждому эпизоду дали объяснение. Каких-то аргументов мы пока не поняли, но этот диалог с судейским корпусом и руководством нашего судейства должен быть продолжен.
Мы, со своей стороны, хотим, чтобы он был конструктивным, спокойным, потому что вопросы не только у нас. Это же не мы говорим: «Почему так, так и так». Этим вопросом задавались многие люди: болельщики, эксперты, бывшие судьи. Хотя бы по одному из эпизодов, согласитесь, были мнения очень разные.
Мы бы не хотели, чтобы нам говорили: «Мы правы, потому что мы правы». Нам хотелось бы, чтобы объясняли решения не только «Спартаку», но и другим клубам. От этого выиграет весь российский футбол», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
ЭСК поддержала все 5 спорных решений Безбородова в матче «Спартака» и «Ахмата». Пинок Шелии квалифицировали как неспортивное поведение