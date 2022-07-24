«Спартак» о поддержке ЭСК Безбородова: «Мы не удивились. Хочется напряжение между «Спартаком» и судьями перевести в конструктивное русло»

В прокомментировали оценку, которую ЭСК дала работе .

Экспертно-судейская комиссия поддержала все решения арбитра, принятые по ходу матча 1-го тура Мир между красно-белыми и «Ахматом» (1:1).

«Мы не удивились этому решению, но хочется сказать, что напряжение между «Спартаком» и судьями хотелось бы перевести в какое-то конструктивное русло.

Мы подали этот протест, чтобы нам по каждому эпизоду дали объяснение. Каких-то аргументов мы пока не поняли, но этот диалог с судейским корпусом и руководством нашего судейства должен быть продолжен.

Мы, со своей стороны, хотим, чтобы он был конструктивным, спокойным, потому что вопросы не только у нас. Это же не мы говорим: «Почему так, так и так». Этим вопросом задавались многие люди: болельщики, эксперты, бывшие судьи. Хотя бы по одному из эпизодов, согласитесь, были мнения очень разные.

Мы бы не хотели, чтобы нам говорили: «Мы правы, потому что мы правы». Нам хотелось бы, чтобы объясняли решения не только «Спартаку», но и другим клубам. От этого выиграет весь российский футбол», – сказал глава пресс-службы «Спартака» .

ЭСК поддержала все 5 спорных решений Безбородова в матче «Спартака» и «Ахмата». Пинок Шелии квалифицировали как неспортивное поведение