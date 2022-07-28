«Соболев согласился, что движение Шелии – желтая максимум». Шнякин о семинаре судей для «Спартака»

поменял мнение по эпизоду с вратарем Гиорги Шелия.

Об этом сообщил комментатор Дмитрий Шнякин.

«Маленький судейский инсайдик. Вчера судейская лекция была в «Спартаке». Обсуждали в том числе спорные эпизоды из игр красно-белых.

Так вот. Саша Соболев согласился, что то самое движение Шелии в Грозном – это желтая максимум.

Можно спорить и дальше. Но:

1) руководители судей пришли и все детально разъяснили, с видеопримерами из УЕФА-матчей;

2) Соболев поменял мнение, с интересом принял инфу.

Обеим сторонам респект», – написал Шнякин.

Напомним, на 88-й минуте игры 1-го тура Мир между и (1:1) вратарь грозненцев Гиорги Шелия и форвард красно-белых Александр Соболев боролись за верховой мяч. Голкипер упал на газон и ударил соперника в голень.

Арбитр Владислав Безбородов изучил видеоповтор и решил не показывать красную карточку футболисту «Ахмата».