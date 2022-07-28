«Соболев согласился, что движение Шелии – желтая максимум». Шнякин о семинаре судей для «Спартака»

Александр Соболев поменял мнение по эпизоду с вратарем Гиорги Шелия.
Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.
«Маленький судейский инсайдик. Вчера судейская лекция была в «Спартаке». Обсуждали в том числе спорные эпизоды из игр красно-белых.
Так вот. Саша Соболев согласился, что то самое движение Шелии в Грозном – это желтая максимум.
Можно спорить и дальше. Но:
1) руководители судей пришли и все детально разъяснили, с видеопримерами из УЕФА-матчей;
2) Соболев поменял мнение, с интересом принял инфу.
Обеим сторонам респект», – написал Шнякин.
Напомним, на 88-й минуте игры 1-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (1:1) вратарь грозненцев Гиорги Шелия и форвард красно-белых Александр Соболев боролись за верховой мяч. Голкипер упал на газон и ударил соперника в голень.
Арбитр Владислав Безбородов изучил видеоповтор и решил не показывать красную карточку футболисту «Ахмата».