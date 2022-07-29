Рыбус об удалении в Грозном: «До сих пор не понимаю, почему так сделал, больше не буду. Была провокация, но это не оправдание»

Защитник «Спартака» объяснил свое удаление в игре 1-го тура Мир против (1:1).

На 40-й минуте игры с «Ахматом» поляк сфолил на защитнике Дарко Тодоровиче, схватив его за футболку в центре поля. После свистка Владислава Безбородова Рыбус выбил мяч в направлении другого футболиста грозненцев.

За каждый из этих эпизодов рефери показал игроку по желтой карточке и удалил его.

– Впереди первый домашний матч сезона. С каким настроением ты подходишь к игре против ?

– С очень хорошим настроением. Не могу дождаться уже воскресенья, когда будет моя первая игра на «Открытие Арене». К сожалению, пропускал игру против «Краснодара» и сейчас готов сыграть с «Оренбургом».

– Матч в Краснодаре ты пропустил из-за дисквалификации. Сейчас уже по прошествии времени, как можешь объяснить то, что произошло в Грозном?

– Такая ситуация, что до сих пор не могу понять, почему я так сделал. Иногда бывает, что в такие моменты появляется много эмоций. Была провокация со стороны игрока, но это ни в чем меня не оправдывает. Я сто процентов виноват. Извинился перед ребятами за то, что им пришлось больше бегать в меньшинстве. Хорошо, что не проиграли. Так что большое уважение ребятам.

– После матча Гильермо Абаскаль поддержал тебя и отметил твой высокий профессионализм. Как после игры ты общался с тренером и с командой об этой ситуации?

– Как обычно. Как уже ранее сказал, извинился перед ребятами. Я знаю, каково это – играть в меньшинстве. Когда одного игрока не хватает, приходится быть более сконцентрированным, больше бегать и бороться. Непростая ситуация, но ребята вышли из нее очень хорошо. И могу сказать, что больше не буду так делать. По-моему, это была моя первая красная карточка. Надеюсь, последняя, – сказал Рыбус.