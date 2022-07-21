Уткин о решении ЭСК РФС по игре «Спартака»: «Я могу согласиться с чем угодно, но за удар соперника надо удалять»

Василий Уткин считает, что вратаря «Ахмата» нужно было удалять в игре со «Спартаком».

На 88-й минуте голкипер грозненцев и форвард красно-белых Александр Соболев боролись за верховой мяч. Шелия упал на газон и намеренно ударил соперника в голень. Арбитр Владислав Безбородов изучил видеоповтор и решил не показывать красную карточку футболисту «Ахмата». Матч завершился вничью (1:1).

«Спартак» написал протест по пяти эпизодам судейства матча с «Ахматом». «Локомотив» тоже написал протест по судейству в игре с «Нижним Новгородом». Но представляете, о протесте «Спартака», естественно, огромное количество размышлений, публикаций и всего остального, а протест «Локомотива» – это что-то такое будничное, обычное.

Экспертно-судейская комиссия признала абсолютно все решения Владислава Безбородова в матче «Ахмат» – «Спартак» совершенно правильными. Ну, молодцы, что сказать. Это очень укрепляет.

Я могу согласиться абсолютно с чем угодно, но, мне кажется, что за удар соперника в футболе, вообще-то говоря, необходимо удалять. Я говорю об эпизоде с вратарем «Ахмата» Шелией и нападающим «Спартака» Соболевым.

Ну, в общем, должны быть вещи, далекие от моего понимания. Я, в конце концов, ни за кого себя особенно не выдаю. Я себя никогда не называл экспертом, я тут просто погулять вышел», – сказал Уткин.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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