Жоан Лапорта: «Барса» ничего не вымогала ни у де Йонга, ни у кого-либо еще»

ответил на претензии по поводу ситуации с Френки де Йонгом.

– Как вы ответите , который сказал, что де Йонг должен подать в суд?

– Нет ответа. Я уважаю его мнение. Но, на мой взгляд, он не прав, потому что я настаиваю на том, что мы уважаем всех наших игроков. Мы следуем контрактам.

Если мы инвестируем в новых игроков, то только для того, чтобы сделать клуб более конкурентоспособным. Это замкнутый круг: вы инвестируете в новых игроков, болельщики вовлекаются, и это, в свою очередь, улучшает вашу экономику. Гари был очень хорошим футболистом «Манчестер Юнайтед». Я уважаю его мнение, и это все, что я могу сказать.

– Что вы думаете о президенте профсоюза футболистов Нидерландов Евгении Левченко, который обвинил вас в тактике вымогательства?

– Ни у Френки, ни у кого-либо еще мы ничего не вымогали. Я уважаю его мнение, но если переговоры между двумя сторонами считаются вымогательством, то я думаю, что этот парень ошибается, – сказал президент «Барселоны».