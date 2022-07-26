«Игрока загоняют в угол дубинкой, чтобы он ушел. «Барса» сама в ответе за свое положение». Глава профсоюза футболистов Нидерландов Левченко о де Йонге

Президент профсоюза футболистов Нидерландов прокомментировал ситуацию с Френки де Йонгом.

Ранее стало известно, что главный тренер «Барселоны» Хави попросил хавбека снизить зарплату почти вдвое.

«Я думаю, что профсоюз должен защищать всех игроков. Теперь одного из них загоняют в угол дубинкой, чтобы он согласился уйти. Настало время вмешаться такой международной организации, как .

Я бы ответил «нет» [на просьбу снизить зарплату]. сама в ответе за свое положение. Политика клуба была драматичной. Мне кажется сумасшедшим, что игрокам приходится платить за экономические проблемы клуба», – сказал .