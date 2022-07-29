Лапорта о де Йонге: «Сделаем все, чтобы он остался, и надеемся, что он сделает так же. В «Барсе» новая шкала зарплат»

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Президент «Барселоны» высказался о будущем полузащитника Френки де Йонга.

«Мы сделаем все возможное, чтобы он остался, и надеемся, что игрок тоже сделает все возможное, чтобы остаться. Мы все должны приложить усилия.

Придя в клуб, мы обнаружили, что зарплатный фонд раздут на 40 процентов. Очевидно, что сейчас у нас новая шкала зарплат, и зарплаты всех игроков должны в нее вписываться.

Де Йонг хочет остаться, и мы хотим, чтобы он остался. Это самое главное», – сказал Жоан Лапорта.

Де Йонгу нужно снизить зарплату с 12 до 7 млн евро, чтобы остаться в «Барсе». Его агент считает поведение клуба «вымогательством»

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