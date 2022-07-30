Лапорта об интересе к Роналду: «Мы хотели Левандовского. Уверен, у Криштиану много вариантов, его будущее – не мое дело»

Жоан Лапорта прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к Криштиану Роналду.
Сообщалось, что агент игрока Жорже Мендеш предложил его слуги каталонскому клубу.
– Правда ли, что до того, как вы подписали Роберта Левандовского, вам предлагали Криштиану Роналду?
– Ну, такого рода истории – это все в рамках летнего трансферного окна. Всегда появляется много новостей. Но, в конце концов, правда в том, что мы хотели Левандовского.
У нас очень хорошие отношения с Жорже Мендешем. Я знаю его уже давно. Он один из лучших агентов. Он знает, как делать свою работу, и я уважаю его.
В данном случае мы решили выбрать Левандовского и знали, что он будет иметь решающее значение для нашего успеха. Поэтому мы обратились в «Баварию». Такова реальность. Другая тема [c Роналду] – это всего лишь часть «маленькой истории» футбола. Это очень приятная история, но вы всегда будете слышать о ней много противоречивых новостей.
– Вы когда-нибудь рассматривали Роналду?
– У нас есть Левандовски. Он был нашей главной целью, и я предпочитаю не давать дальнейших комментариев.
– Вы удивлены, что Роналду не может найти новый клуб?
– Роналду – очень хороший профессионал, и он все еще в хорошей форме. Он очень амбициозный и конкурентоспособный игрок, и я уверен, что у него есть много вариантов.
Он по-прежнему игрок «Манчестер Юнайтед», выдающегося клуба, который я очень уважаю. Его будущее – не мое дело. Это дело «Манчестер Юнайтед» и Криштиану, – сказал президент «Барселоны».