Невилл считает, что де Йонгу стоит подать иск против «Барсы»: «Клуб тратит состояние на новых игроков, не выплачивая полностью зарплаты по контрактам – это аморально»

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Гари Невилл считает, что Френки де Йонг должен подать в суд на «Барселону». 

Ранее стало известно, что главный тренер каталонцев Хави попросил хавбека снизить зарплату почти вдвое.

«Де Йонгу следует рассмотреть возможность судебного иска против «Барселоны», и все игроки должны поддержать его! То, что клуб тратит состояние на новых игроков, при этом не выплачивая полностью зарплаты тем, у кого есть контракты, – это аморально и является нарушением.

FIFPro должна пустить все силы на то, чтобы прекратить подобные издевательства», – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед». 

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