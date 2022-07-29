«Барса» позорит свое великое имя». Невилл о невыплате части зарплаты де Йонгу

в очередной раз раскритиковал «Барселону».

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» ответил пользователю твиттера, который предположил, что экс-футболиста не интересовал бы вопрос невыплаты зарплаты хавбеку Френки де Йонгу, если бы не было слухов о переходе полузащитника в «МЮ».

«Мне вообще без разницы, подпишет он контракт с «Юнайтед» или нет! Однако так была подсвечена ситуация, из-за которой я всегда горячусь, – когда работодатели (клубы) издеваются над сотрудниками (игроками) и не платят им причитающиеся им деньги!

«Барса» позорит свое великое имя», – заявил Невилл.

Невилл считает, что де Йонгу стоит подать иск против «Барсы»: «Клуб тратит состояние на новых игроков, не выплачивая полностью зарплаты по контрактам – это аморально»

«Кунде в курсе, что получит не всю зарплату, если «Барса» захочет от него избавиться?» Невилл о переходе защитника

Невилл о продаже «Барсой» телеправ: «Отчаявшийся клуб с миллиардными долгами продает будущие доходы, чтобы купить игроков сегодня. Поэтому они носятся с Суперлигой»