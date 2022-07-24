Николаев считает, что Соболеву нужно было показать 2-ю желтую на 31-й минуте: «Это и провокация, и неспортивное поведение»

Экс-судья Алексей Николаев считает, что ошибся в пользу «Спартака».

Во вчерашнем матче 2-го тура Мир между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4) арбитр не удалил нападающего . Как считает Николаев, Левников ошибся, не показав форварду вторую желтую карточку.

– Соболев и его желтая карточка на 20-й минуте…

– Я думаю, ни у кого нет вопросов. Очевидная желтая карточка. Соболев опаздывает к мячу и попадает в ногу футболисту, поэтому здесь очевидно.

– Почему несколько минут спустя Левников не удаляет Соболева? Было сразу два повода дать желтую: удар локтем по лицу соперника Вячеслава Литвинова и провокация, неспортивное поведение по отношению к Джону Кордобе.

– Это и провокация, и неспортивное поведение. Можно говорить о желтой карточке одной уж точно, потому что в борьбе за верховой мяч идет локоть, который мог привести к травме футболиста, это нарушение правил с показом желтой карточки.

Кирилл, наверное, не видел всех деталей этого эпизода. А видеоарбитр в такой ситуации не мог вмешаться в этот игровой момент, поэтому, к сожалению, такое решение было принято. И, на мой взгляд, конечно, оно ошибочное, – сказал Николаев.

(второй эпизод с участием Соболева можно посмотреть на отметке 1:16)

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