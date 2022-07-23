Генич об игре «Краснодара» и «Спартака»: «Левников невысокую оценку получит. У Соболева были основания для второй желтой, Черников мог ограничиться просто желтой»

Константин Генич высказался касательно действий арбитра матча «Краснодар» – «Спартак» (1:4).
«Откровенно говоря, думаю, что Кирилл Левников невысокую оценку получит за этот матч, потому что все основания для второй желтой карточки у Александра Соболева были.
И видно, что он такой разгоряченный был после первого предупреждения.
Там был еще такой «50 на 50» фол в середине поля, когда он с Кордобой сошелся, когда можно было обоюдно игроков наказать.
Потом откровенная отмашка в момент подачи углового. Левников этого не видел, ВАР в такой ситуации не вмешивается. Я думаю, что «Краснодар» будет подавать, разумеется, жалобу.
Что касается удаления Александра Черникова, то он вспылил, отмахнулся, попал рукой в область горла Мозесу. Прямая красная карточка. И я думаю, что это тоже будет обсуждаться.
И не исключено, что «Краснодар» тоже будет на эту карточку подавать апелляцию. Мне кажется, можно было ограничиться просто желтой карточкой в данном моменте», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Черников заехал по лицу Мозесу и удалился. Четвертый раз за 25 матчей