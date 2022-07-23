Генич об игре «Краснодара» и «Спартака»: «Левников невысокую оценку получит. У Соболева были основания для второй желтой, Черников мог ограничиться просто желтой»

высказался касательно действий арбитра матча «Краснодар» – (1:4).

«Откровенно говоря, думаю, что Кирилл Левников невысокую оценку получит за этот матч, потому что все основания для второй желтой карточки у были.

И видно, что он такой разгоряченный был после первого предупреждения.

Там был еще такой «50 на 50» фол в середине поля, когда он с Кордобой сошелся, когда можно было обоюдно игроков наказать.

Потом откровенная отмашка в момент подачи углового. Левников этого не видел, ВАР в такой ситуации не вмешивается. Я думаю, что «Краснодар» будет подавать, разумеется, жалобу.

Что касается удаления Александра Черникова, то он вспылил, отмахнулся, попал рукой в область горла Мозесу. Прямая красная карточка. И я думаю, что это тоже будет обсуждаться.

И не исключено, что тоже будет на эту карточку подавать апелляцию. Мне кажется, можно было ограничиться просто желтой карточкой в данном моменте», – сказал комментатор .

Черников заехал по лицу Мозесу и удалился. Четвертый раз за 25 матчей