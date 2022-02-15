Газизов подал кассационную жалобу на решение башкирского суда по делу о компенсации «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» , ранее работавший на аналогичной должности в «Спартаке», подал кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкортостана, отказавшего в иске к москвичам о выплате ему компенсации после ухода из клуба.

В прошлом году Октябрьский районный суд Уфы присудил Газизову около 300 миллионов рублей в качестве долга по дополнительному соглашению о расторжении контракта со «Спартаком».

В декабре Верховный суд Башкортостана, где рассматривалась апелляция московского клуба, полностью отменил решение районного суда и отклонил иск Газизова, сославшись, в том числе, на параллельное дело в московском Девятом арбитражном апелляционном суде, где рассматривался иск компании «Капитальные актив» (владеет 22% акций «Спартака») к футбольному клубу и Газизову.

В своем иске компания требовала признать незаконными принятые в декабре 2020-го решения (делегирование владельцу «Спартака» права определить условия прекращения трудового договора с Газизовым, а также решение Федуна согласовать расторжение контракта на условиях допсоглашения к нему).

За день до дедлайна представитель Газизова подал кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкортостана, на прошлой неделе она была принята к производству.

Как следует из материалов дела, процесс будет проведен в Шестом кассационном суде, располагающимся в Самаре.

Газизов был генеральным директором с июля по декабрь 2020 года. Между ним и «Спартаком» в настоящий момент проходит сразу несколько судебных тяжб, связанных с работой и уходом функционера из московского клуба.

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