Юрист «Спартака» о Газизове: «Ему начислят зарплату за год, который он пропустил, при решении о восстановлении в клубе. Вот и вся идея»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова объяснила новые исковые требования бывшего гендиректора клуба .

Газизов через суд требует восстановить его в должности в «Спартаке» и выплатить 86 млн рублей.

«С парциальной (парциальный – частичный, относящийся к отдельным частям – прим.) точки зрения, я понимаю, что Шамиль Газизов пытается получить хоть какую-то денежную компенсацию и выставляет требования, которые позволят ему это сделать. Потому что у клуба на счетах всегда есть денежные средства.

Соответственно, получив решение о восстановлении на работе с момента увольнения, чего он хочет, естественно, ему начислят заработную плату за год, который он вынужденно пропустил.

Будет некое решение, он пытается любыми путями взыскать денежные средства со счета «Спартака». Если вдруг он их получит, то, конечно, он их снимет, а обратно получить «Спартаку» их будет крайне проблематично.

Вот и вся идея господина Газизова. Наверное, некое сообщение с посылом, что он не отстанет, пока не получит, чего хочет», – сказала Завьялова.

Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля 2020 года, 8 декабря он ушел с этого поста и сейчас занимает аналогичную должность в «Уфе».

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